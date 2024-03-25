Son dönemde artan kredi faizleri nedeniyle ev sahibi olmak giderek zorlaşıyor. Bu durumdan kaçınmak isteyen pek çok kişi, uygun fiyatlı konutlar için arayışa geçti. İşte yatırım yapmak isteyenler için müjdeli haber: 72 ilde satışa sunulacak konutlar, umut ışığı olabilir.

Konut fiyatları son iki yılda neredeyse ulaşılamaz bir noktaya ulaştı. Yüksek faiz oranlarıyla karşılaşan vatandaşlar, kredi ödemelerini bile karşılayamaz hale geldi. Bu zorlu süreçte, pek çok kişi elindeki imkanlarla kelepir konutlara yönelmeye başladı. İcra yoluyla satılan konutlar, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor ve erişilebilirliği artırıyor.

72 ilde satılacak konutlar için başvurular başladı. Açık artırma usulüyle satılacak olan konutların fiyatları ise oldukça çeşitlilik gösteriyor. Kimi konutlar 150 bin TL'den başlarken, bazıları 880 bin TL veya bir milyon 100 bin TL gibi fiyatlarla satışa sunuluyor. Konutların özellikleri arasında ise 3+1 ve 2+1 gibi seçenekler bulunuyor.

Özellikle Amasya'da konut almak isteyenler için bu fırsat kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul, Bursa ve Ordu gibi büyük şehirlerde de uygun fiyatlı konutlar bulmak mümkün. Detaylı bilgi ve ilanlara UYAP ilan sayfasından ulaşabilirsiniz.

UCUZ KONUTUN SATILDIĞI İLLER

Yozgat, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak.