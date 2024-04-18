Açık havanın tadını sevdiklerinizle çıkartmak adına piknik gibi organizasyonlarda kıyafetlerinizi seçerken kene tehlikesini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Uzmanlar, tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini önlemek amacıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan uzmanlar, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulması gerektiğine ve Yozgat’ta sıkıkla görülen kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

KENEYE İLK MÜDAHALE NASIL OLMALI?

Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde kişi kendisinin ve çocuklarının vücudunda (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dâhil) kene olup olmadığını kontrol etmeli, kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet, eldiven gibi) çıkarmalıdır.

Hekimler, şahısın keneyi çıkaramadığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurması konusunda uyarılarda bulunmaktadır. Öte yandan kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağına da dikkat çekilmektedir.

NASIL BULAŞIR?

Bunun yanı sıra hastalık viremik dönemdeki hayvanların veya hasta kişilerin kan, doku, vücut çıkartılarına korunmasız temas sonucunda da bulaşabilmektedir.

İnkübasyon süresi kene tutunmasından sonra genellikle 1-3 gün, en fazla 9 gün olabilmektedir. Enfekte kan, vücut sıvısı ve diğer dokularla temas sonrasında 5-6 gün; en fazla ise 13 gün olabilmektedir.