Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından her yıl yapılan OSB Yıldızları Araştırması’nın başvuruları başladı.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Yozgat dahil 81 ildeki organize sanayi bölgelerini ve organize sanayi bölgelerindeki 67 bin sanayi kuruluşunu kapsayan araştırmanın bu yıl dördüncüsünün yapılacağını söyleyerek, tüm OSB sanayicilerini araştırmaya katılmaya davet etti.

Organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştirdiğinin altını çizen Kütükcü, OSB’lerde üretim yapan her fabrikanın ülkenin geleceği için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Organize sanayi bölgelerimiz ülkemizin 81 ilinde üretimin, istihdamın ve ihracatın lokomotifi haline geldi. Bugün organize sanayi bölgelerimizde üretim yapan 67 binin üzerindeki fabrikamızda 2 milyon 600 bin insanımız istihdam ediliyor. OSB’lerimizin ve fabrikalarımızın başarısı sadece ülkemizde değil, dünyada takdir görür hale geldi. OSBÜK olarak biz de, OSB’lerimizin ve OSB sanayicilerimizin başarısını Türkiye ve dünya kamuoyuyla paylaşmak için başlattığımız çalışmalardan birisi olan OSB Yıldızları Araştırmamıza devam ediyoruz. Bu yıl dördüncüsünü yapacağımız bu araştırma ile organize sanayi bölgelerimizde üretim yapan sanayi işletmelerimizi En Çok Satış Yapan 100 Firma, En Çok İhracat Yapan 100 Firma, En Çok İstihdam Sağlayan 100 Firma, En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan 100 Firma gibi 10 farklı kategoride değerlendiriyor, bu firmalarımızın başarısını kamuoyuyla paylaşıyoruz. 81 ildeki tüm OSB sanayicilerimizi, her yıl marka değeri daha da artan OSB Yıldızları Araştırmamıza başvurmaya davet ediyorum.”

OSB Yıldızları Araştırması’na son başvuru tarihinin 2 Eylül 2024 olduğunu hatırlatan Kütükcü, başvuruların https://osbyildizlari.osbuk.org/ adresinden yapılabileceğini sözlerine ekledi.

OSB Yıldızları Araştırması Kategorileri şöyle:

“2023 yılı verilerine göre; OSB’lerde En Çok Satış Yapan İlk 100 Firma, OSB’lerde En Çok İhracat Yapan İlk 100 Firma, OSB’lerde En Çok İstihdam Sağlayan İlk 100 Firma, OSB’lerde En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan İlk 100 Firma, OSB’lerde En Çok AR-GE Harcaması Yapan İlk 50 Firma.

2022-2023 yılı değişimine göre; OSB’lerde Satışını En Çok Artıran İlk 100 Firma, OSB’lerde İhracatını En Çok Artıran İlk 100 Firma, OSB’lerde İstihdamını En Çok Artıran İlk 100 Firma, OSB’lerde Kadın İstihdamını En Çok Artıran İlk 100 Firma, OSB’lerde AR-GE Harcamasını En Çok Artıran İlk 50 Firma.”