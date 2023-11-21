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Yeşilay Yozgat Şubesi ilçelerde saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Benim Kulübüm Yeşilay Projesi ile önleyici ve koruyucu hizmetleri kapsamında, ilkokul ve ortaokullarda uygulanan, yapılandırılmış çeşitli etkinliklerle Yeşilay’ı tanıtan ve TBM (Türkiye Bağımlılıkla Mücadele) kazanımları temelinde öğrencilerde bilinç ve farkındalık oluşturuluyor.

YEŞİLAY’I TANIYORLAR

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, “Benim Kulübüm Yeşilay projesi ilkokul ve ortaokullarda yapılandırılmış etkinliklerle çocukların Yeşilay’ı tanımasını, TBM kazanımları temelinde öğrencilerde bilinç ve farkındalık oluşturulması sağlanıyor. Yine öğrencilerin özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirerek yeni ilgi alanları kazanmaları hedefleniyor. Yeşilay Farkındalık Programının alt projelerinden biri olan Benim Kulübüm Yeşilay ile bağımlılık alanında çocuklar arasında önleme çalışmaları odaklı farkındalık yaratılacaktır” dedi.

"İLÇELERDE DE YAPILIYOR"

Şube Başkanı Ertürk, projenin Proje Şube Gençlik Komisyonu ekibi tarafından Sorgun Faraşlı İlkokulu ve Yenifakılı Cumhuriyet ilkokulunda gerçekleştirildiğini ve toplamda 195 öğrenciye projenin uygulandığını, öğrencilere çeşitli hediyeler ile birlikte Yeşilay Benim Kulübüm belgelerinin verildiğini söyledi.