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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay yolculuğuna başlamaya hazırlanıyor. Yozgatlıların da heyecanla takip edeceği uzay yolculuğu 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece gerçekleşecek.

17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece 01.11’de gerçekleşecek olan fırlatma, İstanbul, Konya ve Ankara'daki meydanlardan ve bilim merkezlerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bilim insanlarından oluşan bir heyet, Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi için Florida eyaletinde gerçekleştirilecek fırlatma törenine katılmak üzere ABD'ye uçtu. Fırlatma törenini izlemek isteyenler için İstanbul ve Ankara gibi bazı kentlerde hazırlıklara başlandı. Taksim ve Kızılay gibi meydanlara planetaryumlar kurularak etkinlikler düzenlenecek. Türkiye genelinde fırlatma törenini izlemek isteyenler için diğer adresler ise bilim merkezleri olacak. Uzay görevinin heyecanını paylaşmak için vatandaşlar, bu önemli anı farklı noktalardan canlı olarak izleme fırsatı bulacaklar.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Yozgat Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri ile uzaydan iletişim kuracak.