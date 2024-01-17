Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat hava durumu 16 Ocak 2024 Yozgat hava durumu 16 Ocak 2024

Yozgat                  06:25     07:53     12:56     15:26     17:48     19:11

Akdağmadeni    06:20     07:48     12:51     15:22     17:44     19:07

Aydıncık             06:23     07:52     12:54     15:23     17:46     19:09

Boğazlıyan         06:22     07:49     12:54     15:26     17:48     19:10

Çandır                 06:21     07:49     12:53     15:25     17:47     19:09

Çayıralan            06:21     07:48     12:52     15:24     17:46     19:08

Çekerek              06:22     07:51     12:53     15:23     17:45     19:08

Kadışehri            06:21     07:49     12:52     15:22     17:44     19:07

Saraykent           06:22     07:50     12:53     15:24     17:46     19:08

Sarıkaya              06:22     07:50     12:53     15:25     17:47     19:09

Şefaatli                06:25    07:52     12:56     15:27     17:49     19:12

Sorgun                06:23     07:51     12:54     15:25     17:47     19:10

Yenifakılı            06:23     07:50     12:55     15:27     17:49     19:11

Yerköy                06:26     07:54     12:57     15:28     17:50     19:13

Kaynak: Haber Merkezi