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Türkiye'nin tarihinde bir ilk olarak, Alper Gezeravcı adlı başarılı pilot, İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında önemli bir rol üstleniyor. 2 Aralık 1979 tarihinde Mersin'de doğan Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olarak dikkat çekiyor.

Alper Gezeravcı, Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun oldu ve ardından ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bu süreçte F-16 pilotu olarak yetişen Gezeravcı, 21 yıl boyunca Türk Hava Kuvvetleri'nde çeşitli önemli görevleri başarıyla yerine getirdi ve bir dizi başarı elde etti.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu çerçevesinde gerçekleştirilen ocak ayındaki fırlatma sonrasında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 14 gün boyunca kalacak. Bu süre zarfında 13 farklı bilimsel deneye imza atacak olan Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.