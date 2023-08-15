Yozgat’ın Aydıncık ilçesinden başlayıp Çorum’un İncesu köyüne kadar devam eden 12 kilometrelik Kazankaya Kanyonu, soğuk suyu, çevresindeki bitki örtüsü ve sıcak yaz günlerinde vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu. Kayalardan akan su ve kuş sesinin birbirine karıştığı kanyon, doğaseverlere etkileyici bir atmosfer sunuyor. Doğal güzellikleriyle büyüleyen Kazankaya Kanyonu, çevre illerden gelen doğa tutkunları sayesinde İç Anadolu’nun gözde mekanı haline geldi. Saklı cennet Kazankaya Kanyonu, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak ve huzur bulmak isteyenleri cezbediyor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN YENİ ROTA OLACAK

Yozgat Valiliği, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje ile Kazankaya Kanyonu, bölgenin eko turizm potansiyeli geliştirilerek yerli ve yabancı turistler için alternatif turizm rotası oluşturulması hedefleniyor. Projenin ihale sürecinin tamamlanması ile birlikte, kanyonda 240 metresi kaya yüzeyinde ahşap yürüyüş platformu olmak üzere bin 850 metre yürüyüş rotası, 1 adet çelik konstrüksiyon seyir terası, 2 adet çelik konstrüksiyon ahşap döşeme köprü, 1 adet taş köprü, 2 farklı alanda toplam 400 çadır kapasiteli kamp alanı yapılacak. Yapılacak çalışma sonrası kanyon bölge ülke turizmine kazandırılacak.



KANYONUN BOL OKSİJENİNDEN FAYDALANDIK

Kazankaya Kanyonunun turizme kazandırılmasını çok istediğini söyleyen Arif Palamut, “Buranın turizme kazandırılması için başta valiliğimiz olmak üzere yetkililerimizin ellerinden gelen her şeyi yaptığına inanıyorum. İnşallah Yozgat için güzel olur, göründüğü gibi eşsiz bir güzelliği var ve buraları herkesin görmesini tavsiye ederiz. Son 10 senedir inanılmaz bir yoğun ilgi var çevre illerden. Biz de buraya geldik, temiz havasından oksijeninden aldık, buraları gezdik” dedi.

İLK KEZ GELİYORUM, HAYRAN KALDIM

Avusturya Viyana’dan gelen Durmuş Vural da kanyona ilk defa geldiklerini belirterek, “Burasını merak ettiğimiz için geldik, buralar çok güzel görünüyor. Yurt dışında kaldığımız için ilk defa buraya gelmek bu güne kısmet oldu. Doğası çok güzel, sessiz sakin bizim için değişik oldu. Havası da çok serin huzurlu muhteşem bir doğası var” şeklinde konuştu.

KANYONUN BİR AN ÖNCE TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ

Halil İpek isimli vatandaş ise, “Yozgat merkezden geliyorum, bu doğal güzellikleri ailemizle gezmek için geldik. Kazankaya Kanyonu çok güzel, valilik projesiyle de buraya bir takım yerlerin yapılacağını duyduk. Burası biran önce turizme kazandırılırsa daha iyi olacağını umuyoruz” ifadelerine yer verdi.İHA