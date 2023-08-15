Ticaret ile uğraşan Ömer Kılıçkaya, Akdağmadeni ilçesinde doğal olarak ormanlık alanlarda yetişen, Türkiye’nin en kaliteli salep tescilini alan ürünü yoğurt ile birleştirdi.

Kılıçkaya, Salepli yoğurta özel tasarım hazırladıklarını belirterek vatandaşların görüşlerine sunduklarını söyledi.

Kılıçkaya yaptığı açıklamada, “Salepli yoğurta özel tasarım yaptık sizlerin görüş ve önerileri bizler için çok kıymetli, Ayranımızın ve Yoğurdumuzun logosunda beğenmediğiniz düzeltmek istediğiniz yerler var ise logoyu hep birlikte tamamlayalım. Akdağmadeni’mizin coğrafi işaretli salebi ile yaylalarımızın Yoğurdunu hiçbir kimyasal ve katkı maddesi kullanmadan birleştirdik çok yakında sizlerin beğenisine sunacağız bu ürünümüzün Yozgat’ın ve Akdağmadeni’nin bağrından çıkan bir Marka olmasını istiyoruz. Kuruluş amacımız şu şekilde Akdağmadeni’ni ve Yozgat’ı Salepli Yoğurt ile meşhur bir yer yapmak, Hedefimizde azimle ilerliyoruz, 20 ton kapasiteli bir tesisin sonuna yaklaştık, Konya Selçuklu Üniversitesinde yapılan bir çalışmada 165 çeşit yoğurt içerisinde bizim yoğurdumuz tat doku ve kıvam bakımından en iyi yoğurt seçilmiştir. Kurmuş olduğumuz şirketin gelirinin belli bir kısmını Akdağmadeni’nin üniversite okuyan ihtiyaç sahibi öğrencileri için burs ve dar gelirli aileler için kullanacağız biz Akdağmadeni’ni seviyoruz. Akdağmadeni markana sahip çık” diye konuştu.

‘7 YILLIK ÇALIŞMA’

Yaklaşık 7 yıllık bir çalışma sonucu bu projeye başladığını belirten Kılıçkaya, “İç Anadolu’nun bozkırında blok sarıçam ormanlarına cennet gibi doğasına sahip olan Akdağmadeni’ni tüm Türkiye’ye tanıtmayı amaçlıyorum. Bu amaç doğrultusunda ilçemizin tescillenen ürünü olan salebi yoğurt ile buluşturarak inşallah hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtacağız. 7 yıllık bir çalışmanın ardından ürünümüzü ortaya çıkardık. Tabi ki bu sürede oldukça zorlu bir süreçten geçtik. Ama yılmadan yorulmadan hedefimizin peşinde ilerledik. Bu zamana kadar geçen sürede yaklaşık 5 tonluk bir süt harcamamız oldu. Ama sonunda istediğimiz ürünümüzü elde ettik. İnşallah salebimizi tanıtıp katma değer katacağız” şeklinde konuştu.

DAMAK ÇATLATAN LEZZET

Lezzeti ile yiyenlerin vazgeçemeyeceği bir ürün olduğunu vurgulayan Kılıçkaya, “Bilinmesini istiyoruz ki Maraş dondurmasının özü saleptir. Türkiye’nin aroma bakımından en iyi salebi Akdağmadeni’nde yetişmektedir. Sayın Belediye Başkanımızın çalışmaları ile bu tescillenmiştir. Bizlerde bu kadar kaliteli bir ürünümüz varken değerlendirmek istedik ve salepli yoğurdu üretmek istedik. Ürünümüzün kıvamı Maraş dondurmasında lezzeti ise kaymak lezzetinde bir ürün. Yoğurt tadında damak çatlatan bir lezzet” dedi.

‘HALKIMIZ KAZANACAK’

Proje halkın da kazanç kapısı olacağının altını çizen Kılıçkaya, “Hayata geçireceğimiz projemiz ile sadece bizler değil köylümüzün de kazanç kapısı olacak. Fabrikamızda kullanacağımız sütlerimizi başka bir yerden değil kendi köylümüzden kendi halkımızdan alacağız. Başka firmalara ucuz bir şekilde sütünü satmayacak köylümüz kazanacak. Sadece köylümüz değil ilçe esnafımızda kazanç sağlayacak. Yapacağımız reklam çalışmalarımız ile ürünümüzü satın almak için ilçemize gelen vatandaşlar esnafımızdan da diğer ihtiyaçlarını karşılayacak. Bizlerde esnafımız sadece yılın birkaç ayı değil devamlı iş yapmalarını istiyoruz. Bu kapsamda projemiz ile inşallah esnafımız 12 ay iş yapacak” şeklinde konuştu.

YOZGAT'A VE AKDAĞMADENİ’NE DEĞER KATACAK

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, salepli yoğurt Yozgat'a ve Akdağmadeni ilçesine değer katacağını söyledi.

Başkan Aydoğmuş yaptığı açıklamada, “Yozgat'a ve Akdağmadeni ilçemize değer katacak olan Türkiye'de Akdağmadeni ilçesi ormanlarında doğal ve organik yetişen Salep'ten yapılan Salepli Yoğurt, Akdağ Salepli Yoğurt markasıyla üretime başlayacak olmasından bir Yozgatlı olarak gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Yozgat'ın, araştıran, geliştiren ve üreten genç girişimcilere ihtiyacı var. Bu bağlamda Ömer Kılıçkaya ve Mehmet Kızgınel kardeşlerimizi tebrik ediyor başarılar diliyorum. Yakın zamanda Akdağ Salepli Yoğurt raflarda yerini aldığında, Öncelikle tüm Yozgat halkımızın üründen alarak destek olmasını istiyorum. İnşallah Yozgat ilçelerimizden Sorgun Sarıkaya ve Yerköy Termaliyle, Çekerek Lavanta bahçesi, Aydıncık kanyonu ve ametist taşı ile, Akdağmadeni İlçemizde Ormanı, temiz havası, salep katkılı yoğurduyla Yozgat 'ta büyük bir marka olacaktır. Yozgat bürokrasisi, belediyeleri, esnafı, memuru, köylüsü, çiftçisi ve Siyasetçi olarak bizlerde bu yatırımlara hep birlikte destek olacağız inşallah. Yatırımcı kardeşlerimi tebrik ediyor başarılar diliyorum” diye konuştu.

AKDAĞMADENİ SALEBİ

İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük ormanını içinde barındıran ilçemiz bitki örtüsü olarak da oldukça canlıdır. Orman içerisinde birçok tespit edilen ve bu zaman kadar hala bilimsel çalışmalarla kanıtlanmamış bitkiler ormanlarımızın ne kadar zengin olduğunu göstermektedir.

Akdağmadeni ormanlarında bol miktarda Salep bulunmaktadır ve Türkiye’nin en kaliteli salepleri arasında yer almaktadır. Salep temin etmek için Salebi ile meşhur Akdağmadeni’ne gelmeniz yeterlidir.

Salepler genellikle Orkide çiçeğine benzer, bazende yemlik dediğimiz çiçeksiz halde bulunur. Çiçekli yada çiçeksiz kısmı toprağın üzerinde bulunur. Torpiz dediğimiz yumru kısmı toprağın altında olan bir bitkidir. Torpiz dediğimiz bu yumrular kazmayla eşilerek toplanıp kurutulur. Suda kaynatıp kurutulduktan sonra Salep tüccarlarına satılır. Salep tüccarları topladıkları bu Salepleri alırlar, değirmenlerde işleyerek beyaz toz haline getirdikten sonra paketleyerek satışa hazır hale getirirler.

SALEP NERELERDE KULLANIRLIR?

Salep sıcak su veya sıcak süte katılarak içilir. En önemlisi de dondurma yapımında kullanılır. Sıcak sütle içilmesi daha güzel ve tatlı olur.

SALEP'İN FAYDALARI

Salep sadece tatlı bir içecek olmadığı, sağlığa çok faydalı olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. En önemli faydaları; Vücudu zinde tutar. Zihni açar, mideye ve bağırsaklara çok yararları vardır. Öksürük, bronşit ve balgam sökmek içinde faydalıdır. Alpaslan Demir