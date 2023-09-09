6 yıldır Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde bulunan Yusuf Yazıcı Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladı.

Görevi Polat’tan devralan Müdür Yazıcı bir açıklamada bulundu.

Yazıcı açıklamasında, “Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başlamış bulunmaktayım. Adında birçok değeri ve güzelliği barındıran; tarihi, kültürü ve turizmiyle tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi başaran, ülkemizin güzide şehirlerinden biri olan Nevşehir'imizde göz nurumuz, evlerimizin ve vatanımızın neşesi çocuklarımıza hizmet edecek olmanın gurur ve heyecanı içerisindeyim. Göreve başlarken bizlere bu görevi layık gören Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf Tekin'e şükranlarımı arz ediyorum. Emanetini devraldığımız Sayın Memet Polat'a yeni görevinde başarılar diliyor, Nevşehir'imizin eğitimine katkı sunan tüm eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. Göreve başladığım bugünden itibaren eğitim anlamında daha nice başarıya ulaşabilmek adına birlikte yürüyeceğimiz bu yolda ilk günün heyecanı ve gayreti ile eğitim süreçlerine katkı sağlayacağımızı bilmenizi isterim" dedi.

Yazıcı açıklamasının devamında, "Eğitim meşalemizi sizlerle birlikte taşırken milli ve manevi değerlere saygılı, yenilikçi, araştıran, sorgulayan ve çözüm odaklı bir gençlikle beraber yürümek en önemli hedefimiz olacaktır. ‘Türkiye Yüzyılını’ inşa etmek üzere; müdür yardımcılarımız, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz ve en önemlisi geleceğimizin mimarları öğretmen arkadaşlarımız ve tüm eğitim çalışanlarımızla birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin aziz ecdadımızın kanlarıyla suladığı vatanımızın göz aydınlığımız çocuklarına daha müreffeh bir vatan bırakmanın gayreti içerisinde olacağız. Belirlediğimiz amaçlarımızı gerçekleştirirken Sayın Valimizin himayelerinde tüm eğitim çalışanlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, basın mensuplarının, hayırseverlerimizin ve tüm Nevşehirli hemşerilerimizin desteklerini esirgemeyeceğine olan inancım tamdır. Bu vesile ile turizmin başkenti bu güzel ilimize atanmış olmanın şahsım, çalışma arkadaşlarım, ilimiz ve ülkemizin yarınları için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu. (Melike Aslı Arslan)