Yozgat, İç Anadolu Bölgesi'nin incisi olarak bilinirken, 14 farklı ilçesi, zengin tarihi ve coğrafi çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Her bir ilçe, Yozgat'ın geniş ve zengin kültürel dokusunun bir parçasını temsil ediyor ve merkeze olan uzaklıkları da her birinin özgün karakterini yansıtıyor. İşte Yozgat’ın ilçeleri ve merkeze olan mesafeleri:

İLÇELERİN YOZGAT’A UZAKLIKLARI KAÇ KİLOMETREDİR?

Kuruluş yılı Cumhuriyet öncesi döneme denk gelen Akdağmadeni ilçesinin merkeze uzaklığı 104 kilometredir.

Kuruluş yılı 1990 olan Aydıncık ilçesinin merkeze uzaklığı 97 kilometredir.

Kuruluş yılı Cumhuriyet öncesi döneme denk gelen Boğazlıyan, merkeze 95 kilometre uzaklıktadır.

Kuruluş yılı 1990 olan Çandır’ın merkeze uzaklığı 122 kilometre olarak kaynaklarda yer alır.

1948 yılında kurulan Çayıralan’ın merkeze uzaklığı 112 kilometre, 1944 yılında kurulan Çekerek ilçesinin ise Yozgat’a uzaklığı 90 kilometredir.

1990 yılında kurulan Kadışehri 118 kilometre,

1990 yılında kurulan Saraykent 71 kilometre,

1957 yılında kurulan Sarıkaya 77 kilometre,

1926 yılında kurulan Sorgun 34 kilometre,

1954 yılında kurulan Şefaatli 44 kilometre,

1990 yılında kurulan Yenifakılı 104 kilometre,

1945 yılında kurulan Yerköy ise Yozgat’a 41 kilometre uzaklıktadır.

Bu ilçeler, Yozgat'ın zengin kültürel mirasını yansıtan önemli parçalardır. Yozgat'ı ziyaret edenler, her bir ilçenin sunduğu eşsiz deneyimleri keşfetmek için bu köklü topraklara yolculuk yapma fırsatını buluyorlar. Yozgat, her bir ilçesiyle farklı renkler sunarak misafirlerine unutulmaz anılar biriktirme şansı veriyor. (Melike Aslı Arslan)