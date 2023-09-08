Başkan Bilgin, “Ne bu memleketin ne de insanının yüzü bir türlü gülmedi gitti. Baksan önemli kademelerde hemşehrilerimiz var ama gel gör ki birinin dönüp baktığı yok bu taraflara” dedi.

Bilgin yaptığı açıklamada, “Uzun bir süre önce, Yozgat Şehir Hastanesi’nde doktor sayısının yetersiz olduğunu, vatandaşın randevu alamadığını, içi boş beton yığını haline geldiğini yazmıştım. Sadece ben değil halkımızın neredeyse tamamı bu konudan şikayet etmiş, sağlık hizmeti alamadığını gerek röportajlarda gerekse sosyal medyada her fırsatta dile getirmiştir. Türkiye’nin ilk şehir hastanesini bu denli işlemez, vatandaşa hizmet veremeyen kurum haline getiren, siyasilerin vurdumduymaz, vatandaşa kulak tıkayan tarzda siyaset gütmelerine sebep olan şey nedir anlayabilmiş değilim. Sosyal medya hesabıma bakarken, iktidar partisi yetkililerin Yozgat Şehir Hastanesine doktor ataması yapıldığına dair paylaşımlarını gördüm. Başlığı görünce çok sevindim fakat detayını okuyunca vah sana Yozgat’ım vah diyemeden de edemedim. ‘Devlet Hizmet Yükümlülüğü’ kapsamında ilçeler dahil Yozgat geneline 168 doktorumuz atanmış. Buraya kadar güzel. Peki, nedir Devlet hizmet yükümlülüğü. Atandığı yerin kademesine göre 300-600 gün arası görev yapma zorunluluğu imiş. O zaman soruyorum şimdi iktidara. Görev süresi biten doktorlarımız başka yere gittiği takdirde bu vatandaş yine doktor sıkıntısı mı çekecek. Tedavi olmak için gelen vatandaşa adres olarak AKP il başkanlığını mı göstereceğiz. Bu zamana kadar neredeydiniz? Hasta olan insanlar; kasaba, belde, ilçe gibi uzak mesafelerden çıkıp gelen vatandaşımız doktorsuz kaldığı zamanlarda ne yaptı, nasıl tedavi oldu nereye gitti hiç merak ettiniz mi, sordunuz mu, hastaneye gelip hal vaziyet nedir incelediniz mi. Zorunlu görev süresi dolan doktorlarımızı burada tutmak için; altyapı, sosyal yaşam alanı gibi vakit geçireceği, sosyalleşeceği bir alan oluşturdunuz mu onlara. Ne yapacak ben söyleyeyim; hafta sonu hızlı trene binecek Ankara’ya, Sıvasa gidecek alışverişini yapacak, parasını orada harcayacak, akşam çıkıp gelecek. Benim esnafım da kara kara düşünecek. Her zaman olduğu gibi AKP yaptığı işi yine yarım yapıp eline yüzüne bulaştırmıştır. Bir iş yapıyor gibi gözükmek için de bunu başarıymışçasına reklam yapıyor. Niye? Yerel seçim geldi ondan tabi ki takdir Yozgat halkının” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)