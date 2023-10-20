Türkiye genelinde birçok Türküsü ile öne çıkan Yozgat en çok ta hastalık için yakılan türküleri ile bilinmekte. Hastane Önünde İncir Ağacı, Yozgat Sürmelisi, Aynalı Körük, Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün, Asker Yolu Beklerim gibi türküleri ile pek çok kişi tarafında değişik aranjelerde söylenen Yozgat türküleri içerisinde ise en çok dinlenen Hastane Önünde İncir Ağacı türkü oldu.
Spotify, Youtube Music, SoundCloud, Shazam, Fizy, Apple Music, Amazon Music gibi uygulamalar üzerinde en çok tıklanmaya sahip olan Hastane Önünde İncir Ağacı Yozgat Türküsü olurken sırasıyla Yozgat Sürmelisi, Aynalı Körük, Asker Yolu Beklerim en dinlenenler oldu.
DİJİTAL DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN YOZGAT TÜRKÜSÜ
Bu özel türkü, dijital platformlarda da büyük bir ilgi görmektedir. Spotify, Youtube Music, SoundCloud, Shazam, Fizy, Apple Music, Amazon Music gibi müzik uygulamalarında en çok tıklanma ve dinlenme sayısına sahiptir. "Hastane Önünde İncir Ağacı," Yozgat Türküleri içinde dijital dünyada en çok rağbet gören eserlerin başında gelmektedir.
YOZGAT'A AİT DİĞER ÜNLÜ TÜRKÜLER:
Yozgat bir müzik geleneğine sahiptir. Diğer tanınmış Yozgat türküleri arasında şunlar yer almaktadır:
1. Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün
2. Bir Çift Durna Gördüm Durur Dallarda
3. Yeşil Ayna Takındın Mı Beline
4. İlenger Attım Bağa
5. Sabahınan Esen Seher Yeli Mi
6. Mihrican Mı Değdi Gülün Mü Soldu
7. Asker Yolu Beklerim
8. Boğazında Hakik Var
9. Hastane Önünde İncir Ağacı
10. Bülbülün Kanadı Sarı
11. Eğdim Kavak Dalını
12. Ak Koyun Meler Gelir
13. Samanlık Dolu Saman
14. Dersini Almış Da Ediyor Ezber
16. Yandan Oyna Yandan Oyna
17. Yıldız Akşamdan Doğarsın
18. Ekin Ektim Çöllere (Çıt Çıt Çedene)
19. Arayıp Gezerken Benim Bulduğum
20. Yozgat'ın Mahlesinde Göremedim Gelini
21. Akşam Arada Kaldı
22. Gine Gördüm Elif Kızın Yüzünü
23. Ali'min Çamda Buldum İzini
24. Bir Sazım Var Bağlama
25. Celal Bacada Yatıyor
26. Dar Köprüden Geçerken
27. Git Yarim Sağlığınan
28. Aşşağıdan Gele Gele Geldiler
29. Defimin Delikleri
30. Başımda Tülbendim Yar
31. Gelin Olan Tombul Olur
32. Çattılar Ocak Daşını
33. Gam Gasavet Keder Yok Olup Gider
34. Ekin Ekilen Yere
35. Kaleden İniş M'olur
Yozgat Türkülerinin zenginliği, Türk Halk Müziği'nin önemli bir parçasını oluştururken, Yozgat'ın kültürel mirasını daha da zenginleştiriyor. Bu türküler, hem Yozgat'ın hem de Türk müziğinin kalbinde özel bir yere sahiptir. (Haber Merkezi)Kaynak: İleri Gazetesi