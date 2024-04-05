İş Insanları Ile Buluştu

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iş insanları ile iftar sofrasında bir araya geldi.

İş Insanları Ile Buluştu2

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Valimiz Özkan, "Bu mübarek ayın bereketini ve kardeşliğini birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İş Insanları Ile Buluştu4

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Yozgat'ın ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlayacak iş birliklerinin ve projelerin geliştirilmesine olanak sağlayacak bir ortamda bulunuyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyor, bu güzel akşamda birlikte olmaktan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. İş insanlarının birlik ve beraberliğine vesile olan, iftar organizasyonunu gerçekleştiren MK Uluslararası Ticaret Limited Şirketi sahibi Musa Kaya beye teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi