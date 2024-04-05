Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iş insanları ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Valimiz Özkan, "Bu mübarek ayın bereketini ve kardeşliğini birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Yozgat'ın ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlayacak iş birliklerinin ve projelerin geliştirilmesine olanak sağlayacak bir ortamda bulunuyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyor, bu güzel akşamda birlikte olmaktan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. İş insanlarının birlik ve beraberliğine vesile olan, iftar organizasyonunu gerçekleştiren MK Uluslararası Ticaret Limited Şirketi sahibi Musa Kaya beye teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.