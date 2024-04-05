31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Karatepe Mahallesine muhtar olarak seçilen İhsan Dalgıç, mahalleliye teşekkür etti.

Uzun yıllardır Karatepe Mahallesi Muhtarı olan Bekir Savaş’tan muhtarlığı kazandıklarını belirten Dalgıç, “Bu göreve layık olmak için usanmadan, yorulmadan ve mahallelilerin desteğiyle aşk ile çalışacağız” dedi.

Dalgıç yaptığı teşekkür açıklamasında şunları söyledi: “31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel yönetimler seçimlerinde mahallemizde huzurlu ve sağduyulu bir ortamda seçim atmosferi yaşandı. Vatandaşlarımızın sandıklara ulaşımının güvenle sağlanmasında, seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesinde olağanüstü bir özveriyle ve vazife şuuruyla görevlerini yerine getiren güvenlik güçlerine sandık kurullarında görev alan tüm kamu görevlilerine, siyasi partilerin sandık görevlilerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2024 mahalli idareler seçiminde Karatepe mahallemize sizlerin verdiği yetkiyle muhtar olarak seçildim. Ben, azalarımız, ailem, dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim ve bize inananlar olarak mahallemizin kanayan yaralarını sarmak için yola çıktık. Mahallemizin sıkıntılarına ve eksikliklerine bir vatandaş olarak hâkimiz. Mahallemiz için faydalı olacak her fikre açığız. Mahallemiz ve mahalle bireylerimiz için çalınmadık kapı bırakmayacağız. Sonuca ulaşamasak dahi bu yoldaki çabalarımızı sizde fark edeceksiniz ve nedenlerini de şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Bu yolda bana desteklerini her daim gösteren ve benimle birlikte azimle koşturan dostlarıma, saha çalışmalarında ailesinden zaman harcama tasarrufunda bulunup gece yarılarına kadar koşturan azalarıma, yorulmadan koşturan ve büyük çaba sarf eden herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.