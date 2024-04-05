Yozgat İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yozgat Şubesi tarafından yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi olan 70 çocuğa bayramlık kıyafet alınarak hediye edildi.

Çocukların bayram sevinçlerine vesile olmak için yapılan kıyafet yardımına katılan İl Müftüsü ve TDV Yozgat Şubesi Başkanı Ali Gülden, çocukların hepsi ile ayrı ayrı ilgilendi.

Yapılan yardımın önemine değinen Müftü Ali Gülden, "Milletimiz tarih boyunca yetime, kimsesize, mağdura, mazluma kucak açmıştır. Yüce dinimiz İslam, yetimleri himaye etmeyi, koruyup gözetmeyi emreder. Onlara karşı duyarlı davranmayı, şefkat ve merhametle yaklaşmayı öğütler. Bizler de bugün aynı şuurla yavrularımıza gönüllerimizi açtık. İl Müftülüğü ve Vakıf Şubesi olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Milletimizin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Gülden, TDV Yozgat Şubesi Kadın kolları gönüllülerinin de katıldığı yardım faaliyetinde çocukların yüzünde bir tebessüme vesile olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz dedi.