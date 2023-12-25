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Cumhuriyetin 100’üncü yıl kutlamaları çerçevesinde, Türkiye Kooperatifler Fuarı’nın beşincisi 26-29 Aralık 2023 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı’nın organizasyonunda Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde ziyaretçilere kapılarını açacak.

Fuarda kooperatifler ve üst kuruluşları ile kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, zincir marketler ve önde gelen elektronik ticaret firmaları ile esnaf ve çiftçilerden girişimci ve tüketicilere kadar ticari hayatın içinde yer alan tüm aktörler tek bir çatı altında toplanarak kooperatiflerin yerli ve milli üretimdeki gücünü pekiştirecek.

Fuar ile önemli e-ticaret ve market temsilcileri ile tanışma ve iş yapabilme imkânı bulacak olan kooperatifler bu sayede yeni bir vizyon edinebilecek, üretim kapasitelerini ve ticaret hacimlerini artırarak dünya kooperatifleri arasına girebilecek. Kaybolmaya yüz tutmuş meslek erbaplarının ustalıklarından örneklerin de sergileneceği fuar süresince gerçekleştirilecek çocuk etkinlikleri, eğitimler ve paneller sayesinde kooperatifçiler ile birlikte, fuarı ziyaret eden yediden yetmişe tüm vatandaşlar kooperatif bilinci ve farkındalığı aşılanacak.

Gaziantep Kooperatifler Fuarında doğal taşları ile yer alacaklarını belirten Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, “Gaziantep Kooperatifler Fuarında doğal taşlarımızla bizde varız Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde, Türkiye Kooperatifler Fuarı’nın beşincisi 26-29 Aralık 2023 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı’nın organizasyonunda Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde ziyaretçilere kapılarını açıyor! Bizlerde herkesi bekliyoruz. İmece kültürümüzün ticari hayata yansıması olan kooperatif işletme modelini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla tüm vatandaşlarımızı kooperatif ürün ve hizmetleri ile tanışmak, kooperatif bilincini çocuklarımıza ve gençlerimize aşılamak için fuara davet ediyorum” şeklinde konuştu.