Yozgat Gençlik Merkezi genç liderler ve gönüllü gençleri ile Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Alparslan Türkeş Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Yozgat Gençlik Merkezi’nin genç liderleri ve gönüllü gençleri, Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ile birlikte Alparslan Türkeş Huzurevi’nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Ziyarette huzurevi sakinlerinin gönüllerini alan gençler, huzurevi sakinleri ile yakından ilgilenerek anıları üzerine sohbet etti. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, “Gençler ile ulu çınarlarımızı buluşturduk. Onların dualarını aldık. Gençlerimizin gelecek ile bağ kurması, sağlığın, zamanın ve gençliğin kıymetini yaşayarak görmelerini sağladık. Daha önce İletişim Fakültesi Dekanımızla yaptığımız görüşmede huzurevi ziyareti planlamıştık. Katkılarından dolayı Sayın Dekanımıza teşekkür ediyoruz. Gençlerimize ve huzurevi idaresine bize bu fırsatı sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Ulu çınarlarımız değerlerimiz, gençler geleceğimizdir, iyi ki varlar” dedi.