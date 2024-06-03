Ziyaretinde Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan’a Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel eşlik etti.

Hastanede tedavi gören çocukları ziyaret eden Başhekim Kozan, onları dinleyerek süt tüketim bilincini oluşturabilmek için süt ikramında bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Kozan, “Sağlık açısından son derece değerli bir ürün olan sütün, tüm yaş gruplarında kişi başına düşen süt tüketiminin arttırılması için, toplumsal bilinci arttırmalıyız. Bugün çocuk hastalarımızı ziyaret edip onları dinledik ve süt tüketimi bilincini oluşturabilmek için süt ikramında bulunduk. Bu bilinci sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Bu vesile ile Dünya Süt Günü’nü kutluyorum” dedi.