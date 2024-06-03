26. Türkiye Korolar Şenliği’nde Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, 102 koro arasından "Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısı" başarı ödülüne layık görüldü.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “İlimiz Merkez Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimiz, Ankara'da düzenlenen 26. Türkiye Korolar Şenliği’nde, ilimizi çok güzel bir şekilde temsil ederek ‘Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısı’ başarı ödülüne layık görüldü. ÇSK Öğretmenimiz Gamze Karahasanoğlu, piyano eşliğinde bulunan Piyano Öğretmenimiz Yıldız Sağlam ve korist öğrencilerimizi başarılarından dolayı gönülden tebrik ederiz” dedi.

“OKULUMUZDAN BİR BAŞARI DAHA”

Okul Müdürü Aytaş Şahin ise “Ankara'da düzenlenen 26. Türkiye Korolar Şenliğinde okulumuz Yozgat'ı çok güzel bir şekilde temsil ederek ‘Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısı’ gibi çok değerli bir başarı ödülüne layık görüldü. Başta her zaman yanımızda olan İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın İsmail Altınkaynak'a teşekkür eder, ÇSK öğretmenimiz Gamze Karahasanoğlu, piyano eşliğinde bulunan Piyano Öğretmenimiz Yıldız Sağlam ve korist öğrencilerimizi tebrik eder, başarılar dilerim” diye konuştu.