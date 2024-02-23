"Ben Yoruldum Hayat" şarkısıyla, sadece Türkiye'de değil birçok ülkede büyük ilgi gören ve 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçısı ödülünü kazanan Yozgatlı Mümin Sarıkaya'nın yeni single'ı büyük beğeni topladı.

Yozgatlı başarılı sanatçı Sarıkaya'nın yeni single'ı da büyük bir ilgiyle karşılanarak 100 bin dinleme sayısını aştı.

Başarılı sanatçı Mümin Sarıkaya'nın "Sevdiklerimden Çok Bezdiklerim Var" adlı yeni single'ı müzik tutkunlarının beğenisine sunuldu. Sarıkaya'nın sesiyle kulakları pasları silen performansı, dinleyicileri kendisine hayran bırakıyor.

Müzik kariyerine hız kesmeden devam eden Sarıkaya, Teoman Alpsakarya'nın aranjesini yaptığı ve Selim Durak'ın yönetmenliğini üstlendiği yeni şarkısını dijital müzik platformlarında dinleyicileriyle buluşturdu.

Yeni single'ı 100 bin dinlemeyi aşan sanatçı Sarıkaya, "Teşekkür ederim 100 bin dinlenme için" dedi.

Söz ve müziği Mümin Sarıkaya'ya ait olan şarkının sözleri ise şu şekilde: "Bana bir yalnızlık bir de yol lazım. Her şeyden biraz olsun gidesim var. Şu kara bahtıma razıyım amma sevdiklerimden çok bezdiklerim var. Dert değil bahtımın bana ettiği, doğarken alnıma yazıp çizdiği. Beni tanrım değil kullar incitti. Ömrümden ömrümü çalanlarım var. Düş önüme ömrüm sessiz sedasız, gidelim buralardan el vefasız. Sanmam bu dünya kalır ahımız. Ömrümden ömrümü çalanlarım var. Sevdiklerimden çok bezdiklerim var. Yaşamak değince duruyor aklım. İçimde bir dünya pişmanlığım var. Şimdi yıllar geçti yaş aldım amma ömrümden ömrümü çalanlarım var. Sevdiklerimden çok bezdiklerim var."