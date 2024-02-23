Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakan Yardımcılığına hemşehrimiz Hurşit Yıldırım atandı.

Resmi gazetede yayınlanan atamalara göre Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz’ın Yargıtay üyesi olmasının ardından boşalan bakan yardımcılığına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hurşit Yıldırım’ın ataması yapıldı.

HURŞİT YILDIRIM KİMDİR?

Hurşit Yıldırım, 3 Mart 1974 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. Babasının ismi Şevki, annesinin ismi Fatma'dır. İlkokulu Kırşehir’de bitirdi. Ortaöğretimi Yozgat’ta tamamladı. 1995'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mali Hukuk alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında bulundu. İstanbul Yozgatlılar Derneği Genel Sekreterliği görevinde yer aldı. Kadıköy İnsan Hakları Kurul üyeliği de yapmış olan Hurşit Yıldırım, Hukukçular Derneği ve Uluslararası Hukukçular Birliği üyesidir.

2002-2004 tarihleri arasında AK Parti Kadıköy Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı ile siyasete başlayan Hurşit Yıldırım, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı’nda İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı.

2009-2011 tarihleri arasında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010 Referandumunda Anadolu Yakası Seçim İşleri Bölge Başkanlığı görevlerini yürüten Hurşit Yıldırım, 2011-2013 yılları arasında AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

2004-2009 döneminde Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi olarak Plan Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Denetleme Komisyonu gibi birimlerinde görev yapan Hurşit Yıldırım’ın yerel yönetim tecrübesi de bulunmaktadır.

18 yıldır Kadıköy’de serbest avukatlık yapmakta olan Hurşit Yıldırım, evli ve 3 kız çocuk babasıdır.