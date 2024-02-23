Türkiye, kur düşüklüğü nedeniyle yabancı ilaç şirketlerinden ilaç temininde zorluklar yaşamaya devam ediyor.

Euro'nun 17.5 olarak belirlenen kuru, uluslararası ilaç firmalarının Türkiye'ye ilaç göndermekte tereddüt etmelerine sebep oluyor. Bu durum, ilaç krizini daha da derinleştiriyor.

Son gelişmelere göre, yabancı ilaç şirketleri, Türkiye'nin belirlediği Euro kuru üzerinden ilaç sağlama konusunda isteksiz davranıyorlar.

Yaşanan bu krizin boyutu giderek artıyor. 2023 yılında belirlenen Euro/TL değerinin 2024'te de geçerli olacağı kararı, ilaç krizini daha da büyütecek bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

RESMİ GAZETE’DE KARAR YAYIMLANDI

Beşeri ve tıbbi ürünlerin fiyatlandırılması için kullanılan TL cinsinden Euro değeri, 2023’teki değerden devam ederek 2024’te de uygulanacak. Bu durum, yabancı ilaç firmalarının istemediği şekilde geliştiğinden ilaca ulaşmakta zorlanılan günler devam edebilir.

Resmi Gazete'de yayımlanan beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanı kararıyla, bu karara geçici bir madde eklendi.

Eklenen bu 11. geçici maddeye göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında uygulanan TL cinsinden Euro değerinin, 2024 yılı için de uygulanmaya devam edilmesi, dolayısıyla 2024 yılında yeni Euro değerlemesi yapılmayacağı hüküm altına alındı.

Aynı karardaki 10. Madde gereğince, tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında Euro değeri 2023 yılı Aralık ayında yüzde 25 artırılmış ve 17,5483 TL olarak belirlenmişti.