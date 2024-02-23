TÜİK, geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

YOZGAT YAPI İZİN İSTATİSTİKLERİ

Açıklanan verilere göre Yozgat’ta Ekim-Aralık 2023 döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların daire sayısı bin 649 oldu.

2023 yılı dördüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,9, daire sayısı yüzde 16,0 ve yüzölçümü yüzde 8,8 arttı.

TÜİK, 2023 yılı dördüncü çeyrek Yapı İzin İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,9, daire sayısı yüzde 16 ve yüzölçümü yüzde 8,8 arttı.

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN YÜZDE 55,9'U KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Belediyeler tarafından 2023 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 60,3 milyon metrekare iken; bunun 33,7 milyon metrekaresi konut, 12,8 milyon metrekaresi konut dışı ve 13,8 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK YÜZÖLÇÜM PAYI YÜZDE 71,2 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

Belediyeler tarafından 2023 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 42,9 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,3 milyon metrekare ile bir daireli binalar izledi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ YÜZDE 10,5 AZALDI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 7, daire sayısı yüzde 8,9 ve yüzölçümü yüzde 10,5 azaldı.

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN YÜZDE 56,5'İ KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Belediyeler tarafından 2023 yılı dördüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 37,2 milyon metrekare iken; bunun 21,0 milyon metrekaresi konut, 8,5 milyon metrekaresi konut dışı ve 7,7 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Belediyeler tarafından 2023 yılı dördüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 26,8 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,2 milyon metrekare ile bir daireli binalar izledi.