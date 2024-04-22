Uygun fiyatlı arsa alımı yapmak isteyenler için fırsat kapısı açılıyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, arazi piyasasındaki yükselen fiyatlarla başa çıkmak isteyenlere sesleniyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, uygun fiyatlı arazi satışlarını duyurdu.

Son açıklamalarına göre, Çorum ve Kırıkkale'de bulunan araziler, 4 bin TL ve 7350 TL gibi uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

Çorum'da bulunan arazi 4 bin TL, Kırıkkale'de bulunan arazi ise 7350 TL'den satışa çıkarılıyor. Bu fırsatlar, arazi alımının giderek zorlaştığı günlerde önemli bir alternatif sunuyor. Satış ihaleleri, 24 Nisan ile 25 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Katılımcılar, ihalelere katılarak uygun fiyatla arazi sahibi olabilecekler.