Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar doğalgaz desteğinin 1 Mayıs'ta sona ereceğini açıkladı.

25 metreküp "ücretsiz doğalgaz desteği ne zaman bitecek" sorusuyla birlikte, devletin sağladığı destek hakkındaki ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Bu destek kapsamında, kış aylarında vatandaşların doğalgaz faturalarında kayda değer bir azalma yaşanmıştı.

Mayıs 2024'e kadar sürecek olan bu program, devletin toplam destek miktarının 43 milyar liraya ulaşacağı öğrenildi.

Ücretsiz doğalgaz yardımı, özellikle enerji maliyetlerindeki artıştan dolayı hanelerin bütçelerine destek olacak önemli bir adım olarak görülüyor.

1 MAYIS 2024 TARİHİNDE SONA ERECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Nisan 2023'te duyurulan 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulamasının sona ereceği tarih 1 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

Bu nedenle, bu ay sonunda 19.7 milyon haneye, 25 metreküp doğalgazın bedeli olan 150 lira değerinde ücretsiz doğalgaz verilecek.

Ücretsiz doğalgaz desteği devam ediyor mu, bitti mi? Ücretsiz doğalgaz desteği ne zaman bitiyor, ne kadarlık kullanım geçerli?

Türkiye genelinde konutlarda doğalgazın metreküp fiyatının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) ortalama olarak 6 lira olduğu göz önüne alındığında, bu ay sonunda konutlardaki mutfak ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküp doğalgaz ücretsiz olarak sağlanacak ve 150 liralık bu bedel faturalara yansıtılmayacak.

Destek paketinde, başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğal gaz ve elektrik faturalarında kolaylık sağlanacak.

Bu kapsamda doğal gaz ve elektriğin indirimli olması üzerinde çalışılıyor. Bahsi geçen destek ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile protokol yapılacak.

Böylece emeklilerin bu giderlerinde de indirim kolaylığı devreye sokulacak.

ENERJİ DESTEKLERİ

Başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarının indirimli olması üzerinde de çalışılıyor.

Bu konuda Enerji Bakanlığı ile yapılacak protokol ile emeklilerin bu giderlerini indirici tedbirler devreye girebilecek. Hanelere kişi başına uygulanan enerji desteği emekliler için de yaygınlaştırılacak.

Bu uygulamanın devam edip etmeyeceği merak konusu haline geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, bir canlı yayında doğalgaz desteği ile ilgili soruları yanıtlarken, "Sosyal açıdan desteklenmesi gereken grupları desteklemeye devam edeceğiz. Belki bütün kesimlerin desteklenmesi gibi bir süreç doğru olmayabilir. Maliyetleri belli ölçüde de karşılamamız gerekecek. Burada imkanlarımız dahilinde yapılabilecek ne varsa onları yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ayrıca, doğalgaz ve elektrik zamlarıyla ilgili olarak da konuşan Bakan Bayraktar, Mayıs ayında herhangi bir zam beklentisinin olmadığını belirtti.

Ancak, petrol fiyatlarının yükselmesi ve doğalgazda artış eğilimi gözlemlenmesi nedeniyle, durumun sürekli olarak değerlendirileceğini ifade etti.