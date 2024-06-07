Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu Başkanı Kenan Karakuş, Boğazlıyan Celal Atik göletinin suyunun tamamen bittiğini vurgulayarak, göletin şuan kullanılmadığını söyledi.

Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda 1 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde, Boğazlıyan’da bulunan baraj ve göletlerin ilçeye ne gibi fayda sağladığı, ilçede bulunan baraj ve göletlerde hangi çeşit su ürünlerinin yetiştirildiği hakkında Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

Rapor üzerine bir açıklama yapan Komisyon Başkanı Kenan Karakuş, “Boğazlıyan Uzunlu Barajı'nın sol sahilindeki kaçakların önlenmesi maksadıyla yapılan beton ve mebran kaplama işi 2015 yılında tamamlanarak hizmete sunulduğu, sulama işinde verim alınamadığı ve halen kaçakların devam ettiğinden yine aynı barajın sol tarafında geniş bir alana beton ve mebran kaplama yapılarak baraj da su tutulmaya başlandığı ve kapalı sistemle sulama yapılması için inşaat yapım işlerinin devam ettiği yerinde görülmüştür. Boğazlıyan Oğulcuk barajının temelden yüksekliği 30,5 metredir. 16 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip barajla, 18 bin 720 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edeceği ve verimin artırılacağı tahmin edildiğinden, gölette su tutulmaya başlandığı ve sulamanın kapalı sistem sulama olarak çalışmaları devam etmektedir. Bektaşlı Sulaması ikmalinin 2004 yılında hizmete alınmış olduğu ve 10 bin 640 dekar zirai arazinin sulanmasının sağladığı bildirilmektedir. Dereçepni köyü sulama şebekelerinin 2012 yılında hizmet vermeye başladığı, bin 660 dekar ekim yapılan zirai arazinin sulanmasının sağlandığı yerlerinde yapılan incelemelerde ve ilgililerden ve köylerden alınan bilgilerden anlaşılmıştır. Celal Atik göletin de zamanla toplanan suyun tamamen bitmiş durumda olduğundan, göletin şu an itibariyle kullanılmadığı görülmektedir. Baraj ve göletlerde hobi ve gezi amaçlı olarak olta balıkçılığının yaz aylarında yoğun bir şekilde yapıldığı belirtilmektedir” ifadelerini kullandı.