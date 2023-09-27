Berlin Duvarı'nın yıllarca iki dünya arasında bir bölünme sembolü olarak varlığını sürdürdüğü dönemde Yozgatlı Osman Kalın, bu tarihi bariyerin üzerinde gecekondu tarzı bir yapı kurdu. İlginç olayın devamı haberimizde:

Osman Kalın, 1964 yılında Almanya'ya işçi olarak göç eden ilk kafilelerden birinin parçası olan Yozgatlı bir Türk. 1983 yılında Berlin Duvarı'nın yakınındaki bir alanı çöplerden temizleyip etrafını tel çitlerle çevirerek uzun yıllar boyunca sebze ve meyve yetiştirdi.

Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından, Osman Kalın'ın bahçesi ayakta kaldı ve bu fırsatı değerlendirmek istedi. Bahçeyi daha da genişletti ve hatta bir gecekondu inşa etti.

Berlin Duvarı'nın yanı başındaki bu araziye gecekondu inşa etme fikri, Osman Amca'yı yönlendiren ilginç bir düşünceydi. Kendi becerileri ve etrafta bulunan malzemelerle bu araziye gecekondu inşa etti ve 1989'da Berlin Duvarı yıkıldığında boşalan arazileri kendi bahçesine kattı. Ancak Alman yasalarına göre, Osman Kalın'ın bu toprağı Doğu Berlin'de kaldı, bu nedenle Batı Berlin Belediyesi müdahale etse de uluslararası bir soruna dönüşmemesi için evine dokunamadı.

Osman Kalın'ın Berlin Duvarı üzerindeki gecekondu ve bahçesi, turistler arasında popüler bir destinasyon haline geldi. Ziyaretçi sayısının artmasıyla birlikte Osman Amca, bahçesini daha da güzelleştirmeye başladı ve bu işten gelir elde etmeye başladı.

Alman yasalarına göre, bir araziyi 30 yıl boyunca kullanmak, o toprağın tapusunu alma hakkı verir.

Yozgatlı Hacı Osman'ın Berlin Duvarı üzerindeki bu eşsiz hikayesi, uzun süren mücadelesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. (Haber Merkezi)