Türkiye’nin tam ortasında yer alan ve birçok noktada ilklere ev sahipliği yapan Yozgat’ta Anadolu'nun ilk futbol takımı kuruldu. İşte detaylar:

Türkiye'nin coğrafi merkezinde bulunan Yozgat, spor tarihinde önemli bir yere sahip. Osmanlı Devleti'nin Payitahtı İstanbul'da Fenerbahçe kulübünün kuruluşundan sadece üç yıl sonra, Yozgat Mektebi Sultani öğrencileri tarafından kurulan "Yozgat Mektebi Sultani Futbol Takımı", Anadolu'da futbolun ilk çıkışını yaparak tarihe adını yazdırdı.

Ayrıca Araştırmacı Osman Karaca'nın makalesinde konu ile alakalı şu bilgiler yer alır: “19. yüzyıllarda Avrupa’da başlayıp Osmanlı topraklarında ilk futbol müsabakası Selanik’te yapılmış, 1897 Yılında İzmir’de İstanbul karmasıyla yapılan Futbol müsabakası Anadolu topraklarında yapılan ilk Futbol maçı olarak tarihe geçmiştir. Göze hoş gelen bu spor dalı, önce İstanbul’da BJK kulübünün 1903 yılında kurulmasına vesile olmuş, peşinden Galatasaray, Fenerbahçe kulüplerinin kurulmasıyla sektör oluşturmuştur. Daha çok Liseli gençler tarafından benimsenen bu spor ateşi yine liseliler tarafından kulüpleştiriliştir.”

Yazarımız Karaca, makalesinin devamında, “1907 yılında Osmanlı Devletinin Payitahtı İstanbul’da Fenerbahçe kulübünün kurulmasından üç yıl sonra Yozgat Mektebi Sultani öğrencileri tarafından kurulan ‘Yozgat Mektebi Sultani Futbol Takımı’ Anadolu da kurulan ilk Futbol takımı olarak tarihte yerini almıştır. Yozgat Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından 1910 yılında Mektep müdürü Bahattin Efendi ve Terbiye-i bedeniye muallimi Salih Şevket Efendi idaresinde, öğrencileri eşliğinde kurulmuştur. Sultani Futbol Takımının forması, Beyaz Fanila üzerine Kırmızı hilal resmedilmiş, belden dizkapağa kadar olan bölümde ise pantolon bulunmaktadır. Balkan savaşında babaları şehit düşen subay çocukları Yozgat Sultanisinde parasız yatılı olarak okumaktadır. Futbol ateşinin Anadolu’ya bu kadar hızlı yayılması, 1910 Yılında Yozgat Sultani Futbol takımının kurulmuş olması tesadüf değildir” dedi.

Karaca, “1914 Yılı yazında Seferberliğin ilan edilmesiyle birlikte Yozgat Lisesi öğrencilerini tamamı gönüllü olarak cepheye gittiği için 1915 yılında hiçbir öğrencisi okula dönmediği için lise kısmı kapatılmıştır. 1910 Yılında kurulan Lisenin Futbol takımı da seferberliğin ilanı sonrası 207 öğrencisinin tamamı Çanakkale cephesine gönüllü olarak katılmış, geriye dönenlerin sayısı sadece 15 kişidir. Kahraman Yozgat Lisesi öğrencileriyle birlikte Futbol takımı da tarihe gömülmüş, Günümüze o tarihte çekilen Yozgat Sultani Futbol Takımının bu resmi ışık olmuştur” şeklinde konuştu. (Melike Aslı Arslan)