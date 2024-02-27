Musabeyli Cemil Çiçek Barajı ve Kirazlı Göletinden sağlanan içme suyu oranları dikkat edilmediği takdirde Yozgat’ta alarm verecek seviyelerde bulunuyor.

Kışın yağışların az olması ve Musabeyli Cemil Çiçek Barajından Çiçekdağı’na su bağlanması sebebiyle Yozgat baraj ve göletlerinin doluluk oranı kritik seviyelerde seyrediyor.

ÇİÇEKDAĞI YOZGAT’I ETKİLEDİ

Su stresi çekilen Yozgat baraj ve göletlerinde içme suyu oranlarının yüzde 33 olduğu söylendi.

Kışın yağışların az olmasının yanında Cemil Çiçek Barajından Çiçekdağı Belediyesinin de su almaya başlaması doluluk oranlarını etkiledi.

10 AYLIK SU KALDI

Su yüzeyi kodu 1108,30 metre kod yüksekliğine sahip Musabeyli Barajında, 17887 milyon metreküp su bulunduğu bildirildi.

1 milyon 600 metreküp toplam hacmine sahip Kirazlı Göletinde ise yaklaşık 600 bin metreküp su olduğu aktarıldı.

Bu oranlara göre Yozgat’ın yaklaşık 10 aylık suyu kaldığı gözlemlendi.

ÇİFTÇİLER VE VATANDAŞLAR DİKKAT

Doluluk oranlarının az olması dolayısıyla vatandaşlar ve çiftçiler su kullanımı konusunda daha bilinçli olmaya davet edildi.

Vatandaşların günlük su kullanımına dikkat etmesi gerektiği vurgulanırken, israfa yol açacak kullanımdan kaçınılması istendi.

Çiftçilere ise ekim konusunda biraz daha dikkatli davranmaları yönünde uyarılar yapıldı.