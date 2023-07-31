Zorlu ve yorucu bir dönemi geride bırakan öğrencilerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla, Yozgat Merkeze unutulmaz bir gezi organize edildi.

Memleketin tarihi ve kültürel mekanları ile Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlık Milli Parkı, başarılı öğrencilere keyifli vakitler geçirme fırsatı sundu.

Boğazlıyan Sosyal Hizmetler Müdürü Sevda Şahin'in başkanlığında düzenlenen gezi sayesinde, öğrenciler Yozgat'ın tarihi yerlerini yakından tanıma imkanı buldular.

Bu özel gezi, Boğazlıyan Kaymakamlığı, Boğazlıyan Belediye Başkanlığı destekleri ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Boğazlıyan Temsilciliği ve Yozgat Tanıtım Derneği (YODES) ile Rehber Meltem Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşti. Katkılarından dolayı, organizasyonun başarılı şekilde hayata geçirilmesini sağlayan kurum ve kişilere sonsuz teşekkürler edildi.

Gezi, öğrencilerin sadece eğlenceli bir zaman geçirmelerine değil, aynı zamanda yeni dostluklar kurmalarına ve eşsiz deneyimler yaşamalarına da olanak tanıdı. Öğrenciler, tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ederek geçmişin izlerini takip etmenin heyecanını yaşadılar. Yozgat Çamlık Milli Parkı ise doğanın güzellikleriyle dolu bir gün geçirmelerine olanak sağladı ve öğrenciler için dinlendirici bir atmosfer sunarak stres atma imkanı tanıdı.

Boğazlıyan Sosyal Hizmetler Müdürü Sevda Şahin, öğrencilerin mutluluğunu ve keyfini gözlerinden okuyarak duygusal bir açıklama yaptı. Şahin, "Başarılı öğrencilerimizin emeklerini takdir etmek ve onların sosyal gelişimine katkı sağlamak için böyle bir gezi düzenledik. Umarız bu etkinlik onların hayatında unutulmaz bir yer edinir ve gelecekte de onlara ilham verir" dedi.

Başarılı öğrencilere sunulan bu anlamlı gezi, onların eğitim hayatlarına unutulmaz bir anı olarak kazandırdı.

Rehber Meltem Yılmaz ise gezi boyunca öğrencilere rehberlik ederek bilgi ve deneyimlerini paylaştı ve onların unutulmaz bir gün geçirmelerini sağladı.

Bu tür sosyal etkinliklerin gençlerin sosyal becerilerini geliştirmesi, kültürel birikimlerini arttırması ve motivasyonlarını yükseltmesi açısından büyük önem taşırken, Boğazlıyan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün bu tür etkinlikleri düzenlemeye ve gençlerin hayatlarına değer katmaya devam etmesi bekleniyor. Mustafa Babayiğit