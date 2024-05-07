Yozgat Bozok Üniversitesinde “Hıdırellez Bahar Bayramı” etkinliği dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Halk arasında baharın başlangıç günü olarak kabul edilen “Hıdırellez Bahar Bayramı”, Bozok Üniversitesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Etkinliğe Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Baharın gelişinin kutlanması adına İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler yakılan ateşin üzerine atlayarak halay çekti.
Kaynak: Haber Merkezi