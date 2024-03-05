Yozgat Valiliği ile Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı.

Yozgat’ta küçükbaş hayvan sayısını artırmak ve bu artışın ekonomiye katkı sağlaması amacıyla 2020 yılında hazırlanan Bozok Yaylasında Yaşamak İçin Bir 'sürü’ Nedenim Var Projesi protokol süresi 2026 yılına kadar uzatıldı.

Bu proje kapsamında Yozgat Valiliği ve Ziraat Bankası arasında yapılan protokol gereği, Yozgat küçükbaş hayvancılığını daha ileriye götürmek adına 2020 yılından bugüne 328 üreticiye 21 bin 586 adet küçükbaş hayvan desteği sağlandı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, imzalanan protokolün Yozgat’a ve tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.