Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), personel alımı için adımlarını belirledi. Bu kapsamda, Enerji Uzman Yardımcılığı kadrosuna yapılacak 25 personel alımı için kılavuz yayımlandı.

Başvuruda bulunacak adaylar için belirlenen genel şartlar şunlardır:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

01 Ocak 1989 ve sonrasında doğanlar için 35 yaşını doldurmamış olmak,

ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmiş olmak ve belirli puan türlerinden en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.

EPDK'nın alım yapacağı kadrolar ve bunlar için gerekli olan nitelikler ise şu şekildedir:

9 Elektrik Mühendisliği / Elektrik- Elektronik Mühendisliği

4 Endüstri Mühendisliği / İşletme Mühendisliği

10 Bilgisayar Mühendisliği / Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği / Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği / Yazılım Mühendisliği

2 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği / Harita Mühendisliği / Geomatik Mühendisliği

Başvurular 15 Mart ile 22 Mart 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu süreç, adayların online olarak başvuru yapma imkanı sunmaktadır.