SEDDK tarafından duyurulan personel alımı ilanına başvurular devam ediyor. Peki, SEDDK personel alım ilanına kimler başvurabilir ve başvuru için gerekli özel şartlar neler? İşte detaylar:

Başvuruları devam eden SEDDK personel alımı ilanına başvuruda bulunmak için adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:



Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan mahkûm olmamak,

Askerlik durumu itibarıyla ilgili şartları sağlamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Adayların başvuru yapabilmeleri için belirli özel şartları da sağlamaları gerekmektedir. Bu özel şartlar ilan metninde belirtilmiştir.

Başvurular 1 Mart 2024 Cuma günü saat 09:00'da başlamış olup, 15 Mart 2024 Cuma günü saat 23:59'a kadar devam edecektir. Başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını SEDDK'nın resmi websitesi üzerinden online olarak gerçekleştirebilirler.