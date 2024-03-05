Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız" dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısı sonrasında medya mensuplarının sorularını yanıtladı ve Sağlık Bakanlığı'na yapılan 27 bin personel alım süreci ile ilgili bilgiler verdi.

Bakan Koca, bu atamalara ilişkin, "ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yerleştirme sonuçlarına göre, sözleşmeli pozisyonlara 27 bin yeni çalışma arkadaşımız atanmıştır.

Mülakat olmadan gerçekleştirilen bu atamalarla birlikte, yeni personelimizin en kısa sürede görevlerine başlaması ve bize güç katması beklenmektedir. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Bakan Koca, ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın planladığı işçi alımlarına da değinerek, "İş-Kur aracılığıyla yapılan başvurular sonucunda, kura ile 8 bin işçi alımı gerçekleştireceğiz.

Kura çekilişi, noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla yapılacak. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmaksızın, atama süreçlerini hızlı bir şekilde tamamlayarak yeni işçilerimizi göreve başlatacağız" şeklinde bilgi verdi.

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi sonuçlarına da değinen Bakan Koca, "Son çıkan yasada yan dal uzmanları ile ilgili yapılan düzenlemelerle birlikte, sözleşmeli kadro sayısında 9 bin artış gerçekleşti. Artan kadro sayısıyla, başlangıçta Ankara ve İstanbul dışında çalışan tüm yan dal uzmanları sözleşmeli olarak görev yapabilecekler. ÖSYM tarafından açıklanacak olan tercih sonuçlarını yakın günlerde bekliyoruz" dedi.