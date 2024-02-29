Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul müdürlerinin görev süresini artırıp artırmayacağı merak konusu oldu. Peki, müdürlerin görev süresi 12 yıl mı olacak? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul müdürlerinin görev süresi konusundaki belirsizlik dikkat çekiyor. Son gelişmelere göre, müdürlerin görev süresi ile ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Okullarda müdürlerin görev süresine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir düzenleme yapma olasılığı gündemde.

Bakanlık, yönetici atama yönetmeliğinde değişiklik yapacak mı, müdürlerin görev süresini uzatacak mı, tüm bu sorular henüz cevapsız.

GÖREV SÜRESİ UZATILACAK MI?

Mevcut durumda, okul müdürleri aynı okulda 8 yıldan fazla görev yapamıyor ve bu durum müdürlerin zorunlu olarak okul değiştirmelerine neden oluyor.

Müdürlerin beklentisi, bu sürenin 12 yıla çıkarılması yönünde. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürü'nden gelen açıklama, görev süresinin 8 yıl olarak devam edeceği yönünde oldu.