Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki iş adamı Alaaddin A., cep telefonuna gelen bir mesajın ardından yaşadığı kabusun etkisi altına girdi.

Mesajda, telefonuna virüs bulaştığı iddia edilerek virüs temizleme uygulaması indirilmesi talimatı verildi. Bu talimatı takip eden Alaaddin A., indirdiği programın ardından hesabından 9 milyon 850 bin TL'nin çekildiğini fark etti.

Alaaddin A.'nın İtalya seyahati sırasında cep telefonuna bulaşan virüs uyarısı, ardından gelen temizleme programı indirme talimatları, iş adamının mali kaybını tetikledi. Ereğli'ye döndüğünde telefonunu tamirciye bırakan Alaaddin A., bankadan aldığı bilgiyle hesabından yüksek miktarda para çekildiğini öğrendi. Polisin yürüttüğü çalışmada, dolandırıcıların çekilen parayı farklı kripto hesaplarına aktardığı ve izlerini kaybettirdiği belirlendi. Şüpheliler, hesaplardan çekilen parayı boşaltmak için banka hesaplarını kiraladılar ve lüks otellerde konakladılar. Bazı şüpheliler gözaltına alındığında, üzerlerinde döviz ve altın bulundu.

Polis incelemelerinde, şüphelilerin telefonlarında 182 kişinin kripto ve banka hesapları ile kimlik fotoğraflarının bulunduğu ve para transferi işlemlerinin belgelerini sakladıkları tespit edildi. Bu olay, telefon dolandırıcılığı ve dijital güvenlik konularında artan endişeleri yeniden gündeme getirdi.