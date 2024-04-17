Yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 01-15 Nisan 2024 tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Çalışmalar kapsamında il genelinde 132 olayda 130 şüpheli şahsın yakalandığı belirtildi.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce 01-15 Nisan 2024 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan çalışmalar neticesinde; il genelinde (132) olayda (130) şüpheli şahıs yakalanmıştır. (28 bin 891) şahıs ve (14 bin 187) araç sorgulanmıştır. (104) umuma açık yer denetlenmiştir. Çeşitli suçlardan aranması bulunan (90) şahıs yakalanmıştır.

Asayiş suçlarından (6) şahıs tutuklanmış, yapılan aramalarda; 7 adet tabanca, 2 adet bıçak, 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir.

Narkotik Suçları ile Mücadele kapsamında; TCK 191 Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan (2) şahsa işlem yapılmış, gerçekleştirilen operasyonlarda; esrar maddesi, sentetik ecza ele geçirilmiştir.

Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında; 2863 SKM suçu kapsamında (6) şahsa işlem yapılmış, yapılan aramalarda; 206 adet kaçak parfüm, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 8 adet fişek, 2 adet dedektör, 9 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirilmiştir.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında; (1) Suriye uyruklu yabancı şahıs yasadışı bulunmadan işlem yapılmış olup Kilis (Elbeyli barınma merkezine teslim edilmiştir. (110) yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusu yapılmış, (34) ikamet kontrol edilmiştir” ifadelerine yer verildi.