Milyonlarca aracı etkileyen önemli karar! Aracına bu hizmeti yaptırmayanlara 9.943 TL ceza kesilecek…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 1 milyon araca ceza kesildiğini duyurdu. Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile trafikteki araçların egzoz muayenesi denetimi gerçekleştiriliyor. Yozgat dahil 81 ilde egzoz muayenesi yaptırmayan araçlara ciddi idari yaptırımlar uygulanıyor.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temiz hava ve sağlıklı bir çevre için Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi EGEDES'i tüm illerimizde başarıyla uyguluyoruz. Trafiğin neden olduğu hava kirliliğiyle mücadele etmek için egzoz emisyon muayenesi yaptırmayan araçları tespit ediyoruz. Yaklaşık 1 milyon araca idari yaptırım uyguladık. Dünyamızı daha yeşil ve yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

2024 yılında egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara kesilecek idari para cezası 9.943 TL olarak belirlendi. Bu kararla, hava kirliliğinin önüne geçilmesi ve çevrenin korunması hedefleniyor.