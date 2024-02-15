Genç yazar, ilk baskısı yapılan "Gün Batımı" isimli romanını İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'a hediye etti.

Sarıkaya Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Proje Anadolu Lisesi Müdürü Şeref Yıldız, Kayapınar İlköğretim Okul Müdürü Turgut Aydoğan, Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Başyardımcısı Eylül Selver Arduç ve Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Esra Türker ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi öğrencisi Esra Türker, kendi yazdığı ve ilk eseri olan "Gün Batımı" adlı romanın örnek baskısını imzalayarak Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'a takdim etti.

Genç yazarı tebrik eden İl Müdürü Altınkaynak, romanın şimdiye kadar aldığı en anlamlı hediyelerden bir tanesi olduğunu söyledi.

İl Müdürü Altınkaynak, Milli Eğitim Bakanlığı uyguladığı “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında genç yazarı diğer öğrencilere buluşturacağını belirterek teşekkürlerini iletti.