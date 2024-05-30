16 Mayıs Perşembe günü Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıda, orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler kapsamında önemli yasaklar getirildi.

Yozgat genelinde, özellikle ormanlık alanlarda ve köy sınırları içinde anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılması tamamen yasaklandı. Ayrıca, ormanlık alanlarda ateş yakmak yasaklanarak, orman yangınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

1 Haziran 2024 ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında Çamlık Milli Parkı ve diğer ormanlık alanlarda sıkı piknik kısıtlamaları getirildi. Bu dönemde saat 21.00’den sonra ateşli piknik yapmak yasaklandı. Piknikçiler sadece belirlenen piknik alanlarında piknik yapabilecek. Saat 22.00’den sonra ise bölgeye otel müşterileri haricinde giriş yasaklanarak güvenlik önlemleri artırıldı.

Orman yangınlarını bildirmek için vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ve Orman İşletme Müdürlüğü’nün 354 212 34 17 numaralı telefonlarını arayabilecekler. Bu, olası yangınların hızlı bir şekilde bildirilmesini ve müdahale edilmesini sağlayacak.

Vali Mehmet Ali Özkan, alınan bu yasakların vatandaşların güvenliği ve ormanların korunması için büyük önem taşıdığını belirtti.

Yasaklara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak.