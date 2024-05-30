Yerköy’de 3 mahalledeki kümeslerden güvercin çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Güvercin Hırsızları Yakalandı2

Hüyük, Altmışevler ve 100. Yıl mahallelerinde kümeslerden farklı zamanlarda yaklaşık 100 güvercinin çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Güvercin Hırsızları Yakalandı1

Kimlikleri belirlenen şüpheliler H.S. (17), Y.H. (16) ve H.E. (17) düzenlenen operasyonla yakalandı. Aramalarda ele geçirilen güvercinlere el konuldu.

Güvercin Hırsızları Yakalandı

Kafeteryanın çatısı alev alev yandı Kafeteryanın çatısı alev alev yandı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA