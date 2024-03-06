Yozgat Şehir Hastanesi’ne son olarak 2 uzman hekim daha katıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi’nde Göz Hastalıkları Hekimi Op. Dr. Şule Gökçe İçöz ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hekimi Uz. Dr. Yasemin Erken, poliklinik hizmeti vermeye başladı.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti. Yozgat ve çevresine sunulan sağlık hizmetinin kalite ve çeşitliliğini her geçen gün arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Başhekim Kozan, “Göz Hastalıkları özellikle toplumun çoğunu ilgilendiren bir sağlık sorunu. Kadromuzu güçlendirerek daha çok hastaya hizmet vereceğiz” dedi.

Ruh sağlığı ve Hastalıkları uzmanı göreve başladığını da hatırlatan Başhekim Kozan “Her iki hekimimizden ve diğer hekimlerimize muayene olmak isteyen vatandaşlar 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)’i kullanarak gerek randevu talebi oluşturabilir, başka hastanelere gitmeden Yozgat Şehir Hastanesinden sağlık hizmetinden faydalanabilirler” ifadelerini kullandı.