Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta ormanlık saha içerisindeki istasyonda üretilen 10 bin adet kınalı keklik, 4 aylık adaptasyonunun ardından doğaya salınacak.

Depremler nedeniyle kınalı keklik üretiminin yapılamadığı kentte, 2024 yılı keklik üretme sezonuna yeni bir yüz ve yenilenen hizmet binasıyla başlandı. Doğa Koruma Kahramanmaraş Milli Parklar Şube Müdürlüğü, çalışmalara başlarken ekipmanları yeniledi ve Yozgat’a taşıdıkları anaç keklikleri tekrar Kahramanmaraş Kapıçam Kınalı Keklik Üretim İstasyonu'na getirerek üretime başlandı.

Av ve yaban hayatını canlandırmak üzere kurulan tesiste kenelerle mücadelede insan sağlığına, süneyle mücadelede tarıma destek sağlanan kınalı keklik üretimi depremler sonrası hızlandı. Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezi'nde yılın başında kuluçkadan çıkan kınalı keklikler, özel koruma merkezine alındı.

Yılın ilk kınalı kekliklerinin yumurtadan çıkmasıyla üretilen keklikler, sürdürülebilir av ve yaban hayatının devamlılığı, kene ve süne ile mücadele için 4 ay boyunca istasyonda adaptasyonlarının sağlanmasının ardından hem kent genelinde, hem de çeşitli illerde doğaya salınacak.

Doğa Koruma Milli Parklar Malatya Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, "Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk ve en büyük istasyonudur. Kınalı keklik türkülere konu olmuş bir türümüzdür. Kene ve süne ile mücadelelerde çok önemli bir türdür. İstasyonumuzda üretilen kekliklerimiz adaptasyon işlemleri sonrası doğaya salınacak. Bu yılki üretimimiz 10 bin" ifadesini kullandı.