Nisan ayının girişiyle birlikte sıcaklıkların ani bir artış göstermesiyle yaz mevsiminin habercisi olarak düşünülen günlerde, Yozgatlılar için Meteoroloji'den uyarı geldi.

24 Nisan Çarşamba günü için kuvvetli rüzgar, 26 Nisan Cuma günü ise gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yozgat'ta hava durumuyla ilgili yapılan uyarılar, vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

Meteoroloji'den, özellikle 24 Nisan Çarşamba günü kuvvetli rüzgarın etkili olması beklenirken, 26 Nisan Cuma günü ise gök gürültülü sağanak yağışların yaşanabileceği belirtildi.

Bu ani hava değişiklikleri nedeniyle sürpriz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Vatandaşlar, Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda gerekli önlemleri alarak güvenli bir şekilde hareket etmeli ve dışarıda bulunacakları sürelerde dikkatli olmalıdır.