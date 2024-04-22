Yüksek konut fiyatları kiracıları mağdur etmeye devam ederken, evini kiraya veren bazı el sahipleri için de yüksek cezalar söz konusu. Detaylar haberimizde:

Yüksek konut fiyatları, kiracıları zor durumda bırakırken, ev sahipleri için de yüksek cezalar riski taşıyor.

Artan kira bedelleri, kiracıları alternatif çözümlere yöneltiyor. Özellikle büyük şehirlerde ve sahil bölgelerinde yüksek kira bedelleri, tek başına yaşayanlar, öğrenciler ve iş nedeniyle taşınanlar için zorlayıcı olabiliyor.

Bu durumda, ev arkadaşlığı öğrenciler arasında yaygın bir çözüm haline gelmiş durumda. Paylaşımlı evlerin ve kiralık odaların ilanları da artmış durumda.

Kimi kiracılar kira masraflarını paylaşmak için bu yöntemi tercih ederken, kimileri ek gelir elde etmeyi hedefliyor.

Ancak, bu alternatif çözümleri uygularken hukuki yönleri de göz ardı etmemek önemlidir. Alt kira olarak bilinen bu durumda, belirli koşulları sağlayarak kiracının mülkü başka birine kiralaması veya kullanım hakkını devretmesi mümkündür.

Ancak yasal koşulların ihlali durumunda para cezaları hatta evden tahliye riski söz konusu olabilir.

Uzmanlar, alt kira uygulamalarının hukuki yönlerine dikkat çekerken, alt kira sözleşmesinin asıl kira sözleşmesinden bağımsız olduğunu vurguluyorlar.

Alt kira sözleşmesinde izin alınmaması durumunda geçersizlik söz konusu olabilir. Alt kiralama süresinin asıl kira sözleşmesinin süresini aşmaması önemlidir.

Ev sahibinin izni olmadan kiralamanın sözleşmeye aykırı olduğuna dikkat çekilirken, ev sahibinin belirli bir süre içinde yazılı olarak ihtar gönderme hakkı bulunduğu ifade ediliyor.

Airbnb gibi platformlar aracılığıyla kısa süreli kiralama yapan kiracılar kurallara uymazlarsa ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler. Bu tür kiracılar 100 bin TL'ye kadar idari cezalara çarptırılabilirler.