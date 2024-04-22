Türkiye’nin en büyük meyve bahçelerinden biri olan Kabalı Meyve Bahçesi’nde ilkbahar mevsimiyle birlikte çiçek açan kiraz, elma ve şeftali ağaçları görsel şölen oluşturdu.

Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde 2009 yılında köylülerin sınırları kaldırıp tarlalarını birleştirmesi ile uygulamaya koydukları Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi çerçevesinde oluşturulan 5 bin 640 dönümlük meyve bahçesinde yetişen kiraz, elma ve şeftali ağaçları ilkbahar mevsimiyle birlikte çiçek açtı.

Çiçek açan ağaçlar ile beyaza bürünen meyve bahçesi güzel görüntüler oluşturdu. Görsel ziyafetin sunulduğu meyve bahçesi havadan görüntülendi.