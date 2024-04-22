Bankalarda ve ATM'lerde yeni dönem başladı. Artık para çekme limitleri değişti. İşte detaylar…

Bankacılık sektöründe ve ATM'lerde önemli bir dönemeç yaşanıyor. Enflasyonun etkisiyle para çekme limitleri revize ediliyor. Özellikle 5, 10 ve 20 TL'nin kullanımının azalmasıyla birlikte, ATM işlemlerinde yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Bu düzenlemeler, mevcut ekonomik koşulların gerekliliklerine cevap veriyor.

Son zamanlarda yaşanan fiyat artışları, vatandaşların alışverişlerinde minimum 50 TL tutarında ödeme yapma eğilimini artırdı. Ayrıca, 5 TL'nin bozuk para olarak kullanılması konusu da gündemde uzun süre tartışılmıştı.

Yapılan açıklamalara göre, ATM'lerden artık 5 TL, 10 TL ve 20 TL gibi küçük tutarlarda para çekme işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Para çekme veya yatırma işlemi yapmak isteyenlerin en az 50 TL, 100 TL ve 200 TL gibi belirlenen tutarlardan işlem yapabilecekleri belirtildi.

Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu da konuyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Artık bankalar, ATM'lere sadece 200, 100 ve 50 TL gibi büyük tutarlarda banknotlar yerleştirecekler. 20, 10 ve 5 TL'lik banknotlar ATM'lerde bulunmayacak.

Geleneksel banknotların yerini 200 TL'lik banknotlar alırken, bankalar da 10 ve 20 TL'lik banknotları ATM'lerde kullanıma kapatma kararı aldı.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, hesabına para yatırmak veya çekmek isteyen kişiler, 50 TL, 100 TL ve 200 TL gibi belirlenen tutarlardan işlemlerini gerçekleştirebilecekler.