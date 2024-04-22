TOKİ'nin arsa satış ihaleleri, yatırımcılar arasında büyük ilgi görüyor. Satın alınan arsalar, konut veya ticari amaçlarla kullanılabiliyor ve farklı bütçelere hitap ediyor. TOKİ, son fırsat değerinde arsa satışlarını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu 33 ilde toplam 392 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor. İşte satışa sunulan arsaların bulunduğu iller ve muhammel bedelleri:

ARSALARIN SATIŞA ÇIKACAĞI İLLER

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muş, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Uşak ve Yalova.

Açık artırma, 8 Mayıs 2024 Çarşamba ve 9 Mayıs 2024 Perşembe günlerinde gerçekleştirilecek.

MUHAMMEL BEDELLER

0-500.000 TL arası her arsa için: 15.000 TL

500.001 – 2.500.000 TL arası her arsa için: 75.000 TL

2.500.001 - 10.000.000 TL arası her arsa için: 350.000 TL

10.000.001 – 25.000.000 TL arası her arsa için: 750.000 TL

25.000.001 – 50.000.000 TL arası her arsa için: 1.500.000 TL

50.000.001 TL’den fazla her arsa için: 3.000.000 TL

Diyarbakır ili Kayapınar ilçesindeki taşınmazların her biri için 5.000.000 TL, Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesi Çalışkanlar mahallesindeki taşınmazların her biri için de 5.000.000 TL olarak belirlendi.